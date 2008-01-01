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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 27 ноября
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт атлантического циклона. При сплошной облачности продолжится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -3..-5 градусов, по области -2..-5. Ветер южный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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