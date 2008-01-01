

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:29 Вторник, 27 ноября



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт атлантического циклона. При сплошной облачности продолжится небольшой снег. Температура воздуха в Москве -3..-5 градусов, по области -2..-5. Ветер южный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



