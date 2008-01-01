Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 27 ноября
В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,3..-2,2 градуса, Северном -3,9..-2,5 градуса, Северо-восточном -3,9..-2,7 градуса, Восточном -3,3..-2,8 градуса, Юго-восточном -3,5..-2,8 градуса, Южном -4,3..-2,8 градуса, Юго-западном -4,2..-3,3 градуса, Западном -4,6..-3,3 градуса, Северо-западном -3,8..-2,9 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,9..-4,2 градуса. / meteonovosti.ru /