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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 27 ноября



В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,3..-2,2 градуса, Северном -3,9..-2,5 градуса, Северо-восточном -3,9..-2,7 градуса, Восточном -3,3..-2,8 градуса, Юго-восточном -3,5..-2,8 градуса, Южном -4,3..-2,8 градуса, Юго-западном -4,2..-3,3 градуса, Западном -4,6..-3,3 градуса, Северо-западном -3,8..-2,9 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -3,6 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -4,9..-4,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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