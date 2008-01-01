

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Средней Волге погода портится



ИА "Метеоновости" / 14:53 Вторник, 27 ноября



Активный циклонический вихрь, успевший заметно испортить погоду на юге ЕТР, движется в сторону Поволжья. И ничего хорошего он не предвещает. 28 ноября в зоне действия циклона и его атмосферных фронтов ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, в отдельных районах порывы ветра до 15-19 м/с, температура воздуха понизится до -3..-8 градусов, по югу около нуля. На дорогах образуются снежные заносы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



