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Новости погоды

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На Средней Волге погода портится

ИА "Метеоновости" / 14:53 Вторник, 27 ноября

  Активный циклонический вихрь, успевший заметно испортить погоду на юге ЕТР, движется в сторону Поволжья. И ничего хорошего он не предвещает. 28 ноября в зоне действия циклона и его атмосферных фронтов ожидаются осадки, местами сильные, в виде снега и мокрого снега. Местами метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, в отдельных районах порывы ветра до 15-19 м/с, температура воздуха понизится до -3..-8 градусов, по югу около нуля. На дорогах образуются снежные заносы. / meteonovosti.ru /
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