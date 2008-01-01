Новости погоды
На юге Италии снова разгул стихии
ИА "Метеоновости" / 14:41 Вторник, 27 ноября
Непогода не оставляет в покое южные районы Италии. Сюда средиземноморский циклон принес проливные дожди, порывистый ветер и даже смерчи. Редкое явления удалось запечатлеть очевидцам. И смерчи не просто кружили над морем, но и выходили на сушу. Без разрушений не обошлось. С некоторых построек были сорваны крыши. Ветер вырывал с корнем деревья. Пострадали автомобили и прибрежные дома. Несколько человек получили травмы. Также на юге прошли сильные ливни, количество выпавших 26 ноября осадков достигало 72 мм.
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28 ноября циклонический вихрь направится в Грецию, где ожидается дождливая и ветреная погода. А в Италии, преимущественно на юге, прошумят дожди, но уже не такие сильные, как накануне, ночью термометры покажут 6..11 градусов, днем термометры покажут 12..17 тепла. / meteonovosti.ru /