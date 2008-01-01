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Зима в Омской области начнется с лютых морозов



ИА "Метеоновости" / 14:10 Вторник, 27 ноября



Циклонический вихрь, который уже устроил проверку на прочность южным регионам Европейской территории России, уверенно захватывает восточную территорию. В Омскую область сначала придет теплый воздух и сильные осадки, а затем, когда циклон уйдет далее на восток, температура воздуха резко понизится.



28 ноября в Омской области пройдет небольшой снег, да и то лишь местами, ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с, днем термометры покажут -4..-9 градусов. 29 ноября регион окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов, снегопады усилятся, ветер в порывах окрепнет до 18-23 м/с, термометры покажут +1..-4 градуса, а на западе области уже начнет холодать, местами -7..-12 градусов. 30 ноября антициклон начнет оказывать влияние на погоду. Снег пройдет небольшой, да и то лишь местами, ветер ослабеет, а температура воздуха понизится весьма существенно, ночью и днем термометры покажут -14..-19 градусов, местами до -22..-27. Такая температура ниже климатической нормы на 12-14 градусов. / meteonovosti.ru /



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