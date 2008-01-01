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На Кольском полуострове метут метели



ИА "Метеоновости" / 13:45 Вторник, 27 ноября



Погодные условия на европейской территории России меняются. В минувший день, 26 ноября, Мурманская область оказалась на периферии циклона, который держит путь из Архангельской области в Западную Сибирь. 28 ноября погодные условия начнет диктовать очередной циклон с Северной Атлантики. Мурманская область 29 ноября окажется в теплом его секторе, а 30 ноября этот вихрь уже начнет двигаться в восточной направлении, оставляя западную половину Кольского полуострова в тыловой, холодной своей части. 26 ноября ветер в порывах усиливался до 21 м/с. Ненастно было и 27 ноября. 28 ноября пройдет небольшой, на севере области умеренный снег, в отдельных районах туман, изморозь, на севере ветер 8-13 м/с, температура воздуха -4..-9 градусов, при прояснениях до -13. 29 ноября пройдет снег, термометры покажут 0..-5 градусов. 30 ноября ожидается ненастная и ветреная погода, термометры покажут -2..+3 градуса, к вечеру температура воздуха заметно понизится. / meteonovosti.ru /



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