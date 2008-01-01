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Новости погоды

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Над Байкалом выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 27 ноября

  Территории, прилегающие к Байкалу, в минувший день, 26 ноября, находились под опекой обширного антициклона, но свою лепту в погоду внесли атмосферные фронты. Именно с атмосферными фронтами и были связаны осадки и порывистый ветер в регионе. В Иркутской области ветер в порывах достигал штормовой силы, 29 м/с. А в Киренске выпал сильный снег, количество осадков составило 6 мм, это значение стало рекордным. Предыдущий рекорд, 5,2 мм осадков, остался в 1905 году. В Бурятии также прошел снег, по 7 мм осадков в пересчете на воду выпало на Троицком Прииске и в Баргузине. Ранее рекордным считались значения 2,7 и 5,3 мм соответственно. Больше всего снега выпало в Забайкальском крае, в Могоче до 10 мм. И это также рекордное значение. Таких снегопадов здесь не было очень давно. Да и рекорд, 3,3 мм состоялся в 2014 году.

28 ноября антициклон начнет смещаться к северу, с запада подойдет циклонический вихрь. Не обойдется без вмешательства атмосферных фронтов. В Иркутской области и в Забайкалье снова ожидаются снегопады и метели. / meteonovosti.ru /
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