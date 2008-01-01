

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осень в Крыму завершится сильным ненастьем



ИА "Метеоновости" / 12:33 Вторник, 27 ноября



Циклон, который зародился над Италией, стремительно двигаясь на северо-восток, достиг Крыма. И как все южные циклоны, принесет много погодных неприятностей жителям полуострова.



В Италии этот атмосферный вихрь вылил до 40 мм осадков, в Румынии в виде дождя выпало до 17 мм, и ветер усиливался до 28 м/с. На Украине за сутки выпало до 31мм осадков. Зона сильных дождей вечером в понедельник накрыла и Крым. В Ялте за сутки выпало 17 мм, в Алуште 16 мм, в горах Крыма 25мм. Сильные дожди в Крыму будут продолжаться в течение дня 27 ноября, и ветер местами станет разгоняться до 17-22 м/с.



28 ноября погода на полуострове станет еще более ненастной. Сильный, а местами очень сильный дождь начнет переходить в сильный мокрый снег, который облепит деревья и провода.Ветер в порывах усилится до 17-22м/с, и начнется адвекция холодного воздуха.



29- 30 ноября, в тылу циклона ожидается дальнейшее усиление ветра, порывы ветра могут достигать штормовой силы, 25-30м/с. Температура воздуха понизится до отрицательных значений, в Севастополе в течение суток -1..-3 градуса. И даже там, где температура воздуха останется слабоположительной, будет ощущение, что на улице не более -8..-10 градусов.



И море отреагирует штормом на сильный ветер у берегов Крыма. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



