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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:32 Вторник, 27 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -3,7..-2,4 градуса, Северном -3,5..-2,7 градуса, Северо-восточном -3,6..-2,4 градуса, Восточном -3,5..-2,7 градуса, Юго-восточном -3,9..-3,3 градуса, Южном -4,4..-3,2 градуса, Юго-западном -4,4..-3,8 градуса, Западном -4,5..-3,1 градуса, Северо-западном -3,3..-3,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -3,9..-3,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5,3..-4,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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