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Новости погоды

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Циклон над Камчаткой усиливается

ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 27 ноября

  В минувший день, 26 ноября, и в ночь на 27 ноября циклонический вихрь, круживший над Камчаткой, вызвал снегопады и метели на юге полуострова. Ветер в порывах усиливался до 31 м/с, как и на Сахалине. В Магаданской области и на Чукотке также было ветрено, но здесь порывы ветра были связаны с большой разницей атмосферного давления между антициклоном и циклоном. Да и ветер был не столь сильным, до 23 м/с.

28 ноября ситуация начнет меняться, циклон усилится за счет соединения с циклоном, центр которого за сутки преодолеет расстояние от севера Японского моря до южных берегов Камчатки. На Чукотке метель, ветер с порывами до 23-28 м/с, днем -23..-28, местами -28..-33, на побережье северо-востоке -4..-9 градусов. На юге Камчатки снег, местами сильный, на побережье порывы ветра до 20-25 м/с, метель. На севере снег от небольшого до умеренного, метель при ветре до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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