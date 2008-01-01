|
|
|
Новости погоды
Белгород утопает в снегу
ИА "Метеоновости" / 10:42 Вторник, 27 ноября
Атмосферные фронта южного циклона дотянулись до юга Черноземья. В понедельник и в ночь на вторник в Белгородской области лепил снег, наблюдался гололед.
В Белгороде за день 27 ноября выпало 8 мм снега, и за ночь 28 ноября еще 8 мм. В результате высота снежного покрова в городе утром во вторник достигла 16 см. Это самый высокий снежный покров на территории европейской России!
На остальной территории области высота снежного покрова колеблется от 1 до 9 см. В соседних областях, Курской и Воронежской высота снежного покрова не превышает 5 см. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.