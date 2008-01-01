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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:58 Вторник, 27 ноября

  Под влиянием ложбины циклона и расположенных в нем атмосферных фронтов, в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится, относительная влажность воздуха 70-75%.

В целом погодные условия соответствуют календарю. Лишь достаточно высокая влажность воздуха может вызывать обострение хронических бронхо-легочных недугов и опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /
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