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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:58 Вторник, 27 ноября
Под влиянием ложбины циклона и расположенных в нем атмосферных фронтов, в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода с небольшим снегом. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3, по области -8..-3 градуса. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится, относительная влажность воздуха 70-75%.
В целом погодные условия соответствуют календарю. Лишь достаточно высокая влажность воздуха может вызывать обострение хронических бронхо-легочных недугов и опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /
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