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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 26 ноября

  Погоду в столичной области будет определять южная окраина циклона с центром над Архангельской областью. При облачности с прояснениями в Москве без осадков, по области местами сохранится слабый снег. Температура воздуха в столице -2..-4 градуса, по области -2..-5. Ветер северо-западный, 3-8м/с. / meteonovosti.ru /
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