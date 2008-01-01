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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 26 ноября



В 15 часов в Москве облачно, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,6..-0,8 градуса, Северном -2,1..-1,2 градуса, Северо-восточном -2,2..-1,3 градуса, Восточном -1,9..-1,2 градуса, Юго-восточном -1,7..-1,0 градуса, Южном -2,1..-1,1 градуса, Юго-западном -2,2..-1,6 градуса, Западном -2,9..-1,3 градуса, Северо-западном -1,9..-1,2 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2,2..-1,9 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,2..-2,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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