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Новости погоды
В Поволжье снега прибавится
ИА "Метеоновости" / 14:59 Понедельник, 26 ноября
Активный волновой циклон, который перемещался по югу Центрального округа, своим теплым фронтом уже дотянулся до Поволжья. Там идет снег и мокрый снег, местами видимость в Пензенской и Самарской областях в осадках ухудшается до 1 км.
В течение предстоящих суток циклон по мере удаления на восток доставит отдельные зимние проблемы жителям городов и населенных пунктов, работникам коммунального хозяйства. Ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег. Предельно внимательными нужно быть водителям, да и пешеходам, ожидаются гололедные явления, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог и тротуаров - гололедица.
В Саратовской области днем 29 ноября местами пройдет сильный мокрый снег, в Башкортостане временами сильный снег, не исключена слабая метель, местами заносы на дорогах, порывы ветра до 15 м/с.
Но еще более серьезные испытания ждут жителей Среднего Поволжья в среду, в регион стремительно ворвется еще более активный циклонический вихрь: южный средиземноморский циклон. С ним будут связаны обильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, ветер в порывах может усиливаться до 15-20 м/с, местами прошумят метели, ожидаются резкие колебания атмосферного давления и температуры воздуха, снежные заносы на дорогах, налипание мокрого снега на провода и деревья. / meteonovosti.ru /
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