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Суровые морозы на севере Западной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:20 Понедельник, 26 ноября



погода. Ночные морозы местами в Ямало-Ненецком автономном округе достигали 34-35 градусов и ниже, в Надыме воздух минувшей ночью остыл вообще до -38,2 градуса. Очень холодно и в Ханты-Мансийском округе, минувшей ночью температура на западе округа опускалась ниже 36 градусов мороза. Местами отмечались значительные отложения изморози и морозные туманы с ухудшением видимости до 500 м.



В эти регионы студеный воздух поступает с Таймыра с восточными и юго-восточными течениями, которые наблюдаются на периферии арктического антициклона с центром над Новосибирскими островами. Да и в самих округах в условиях длинной ясной и тихой ночи воздух дополнительно выхолаживается до суровых морозов.



В Ямало-Ненецком округе под утро вторника температура может местами упасть и до 40 градусов мороза. Несколько отпустят морозы только 28 ноября, когда с акватории Баренцева моря через Новую Землю в глубь Сибири нырнет циклон. Он принесет хотя и трансформированную, но все же более теплую воздушную массу из Северной Атлантики. Однако вихрь промчится с метелями и снегопадами, так что повышение температуры будет не очень ощутимым.



С 29 ноября морозы снова начнут усиливаться, в тылу циклона поступит уже порция ледяного воздуха с Карского моря, а у земли восстановится влияние арктического антициклона. Местами грянут сорокоградусные ночные морозы, причем, ареал их к 30 ноября расширится. К концу рабочей недели в автономных округах Западной Сибири среднесуточная температура может оказаться ниже средних многолетних значений на 10-12 градусов. В таком случае и рекорды минимальной температуры могут обновиться. / meteonovosti.ru /



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