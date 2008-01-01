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Новости погоды

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В Москве устанавливается зимняя погода

ИА "Метеоновости" / 12:43 Понедельник, 26 ноября

  Снег, выпавший в воскресенье, настроил жителей и гостей столичного региона на зиму. И погода не подведет: последние дни месяца будут по-зимнему морозными, снежный покров сохранится.

Снежный покров, путь и небольшой, сформировался в сроки, близкие к норме. В начале недели, пока сохранится влияние циклона, снежка еще прибавится. Но с середины недели, когда погодой будет заведовать мощный антициклон, осадки в Москве и Подмосковье прекратятся.

Утром 26 ноября самая большая высота снежного покрова в Москве наблюдается в районе Тушино, там она составляет 4 см, на ВДНХ -3 см, на востоке и в центре столицы - не больше 2 см, а на юго-западе местами наблюдаются только небольшие островки снега, которые и покровом-то не назовешь.

Во вторник фронты с запада еще могут оказывать влияние на погоду столичного региона, поэтому погода облачная с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Ночью в Москве станет подмораживать: ожидается около -5 градусов, по области от -4 до -9 градусов, днем в столице -3..-5, в Подмосковье -3..-8 градусов, ветер с юго-запада силой 3-8 м/с. Атмосферное давление к вечеру 27 ноября начнет расти.

В среду 28 ноября ожидается интенсивный рост атмосферного давления: антициклон с северо-запада Европы будет штурмовать центр ЕТР. Местами в Подмосковье еще возможен небольшой снег. В течение суток в Москве от -4 до -6 градусов, по области -4..-9 градусов при умеренном ветре с северо-запада.

В ночь на 29 ноября станет заметно холоднее: ветер северных направлений доставит в центр ЕТР холодный арктический воздух. Скажется и интенсивное выхолаживание приземного слоя воздуха в усиливающемся антициклоне. Атмосферное давление к 29 ноября подрастет до 765 мм ртутного столба. Ночная температура в Москве около 10 градусов мороза, по области от -9 до -14 градусов и без осадков. Днем при переменной облачности в Москве -5..-7, по области -5..-10 градусов. Среднесуточная температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов.

В пятницу давление станет выше нормальных показателей на 20-22 единицы, но экстремальных значений не достигнет. Погода останется холодной, как и накануне. / meteonovosti.ru /
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