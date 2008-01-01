Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 26 ноября
В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,0..-1,5 градуса, Северном -2,4..-1,4 градуса, Северо-восточном -2,5..-1,0 градуса, Восточном -2,2..-1,6 градуса, Юго-восточном -2,0..-1,4 градуса, Южном -2,7..-1,3 градуса, Юго-западном -2,5..-2,0 градуса, Западном -3,0..-1,6 градуса, Северо-западном -2,2..-1,3 градуса.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -2,4 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -3,6..-2,7 градуса. / meteonovosti.ru /