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Новости погоды
Мокрый снег лепит в Ленинградской области
ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 26 ноября
Громадный высокий малоподвижный циклон раскинулся над Северной Европой, под его влияние попали северо-западные и северные регионы европейской России. Центр циклона уже несколько дней располагается над Кольским полуостровом.
Мощный вихрь по своей западной окраине направляет фронты вдоль российских границ, далее на юг и восток. В западные области циклон поддает то холод из Арктики, то пришлет порцию атлантического тепла.
Очередная активная волна перемещается с северо-запада на юго-восток Ленинградской области, там с ночи лепит мокрый снег. Местами он уже переходит в снег: с северо-западными потоками начинает поступать холодный воздух, температура по области понижается.
В течение предстоящих суток будет продолжаться небольшой, местами умеренный снег; в ночь на вторник на севере области температура может упасть до -8..-13 градусов. И днем местами температура не поднимется выше 10 градусов мороза.
На севере и востоке Ленинградской области высота снежного покрова достигает 5-7 см, в начале новой рабочей недели ожидается прирост снега, но во второй половине недели в Ленинградской области начнется потепление, и снег начнет подтаивать. / meteonovosti.ru /
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