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Волновой циклон активизировался на юге Центрального округа

ИА "Метеоновости" / 10:55 Понедельник, 26 ноября

  На атмосферном фронте, протянувшемся накануне вдоль 50-ой параллели, отмечалось образование волновых, активных циклонов. Один из таких вихрей перемещался вдоль южных областей Центрального федерального округа.

Активизации волны и превращению ее в компактный вихрь способствовала встреча контрастных воздушных масс: теплой и влажной из юго-западной Европы и холодного воздуха с Баренцева моря. В итоге минувшей ночью в южных областях средней полосы ЕТР прошли заметные снегопады, местами снег пока не прекратился. Продолжается умеренный снег в Калужской, Рязанской, Тульской областях,.

Минувшей ночью отмечался умеренный снег и на юге Московской области. В Каширском и Серпуховском районах местами выпало от 2 до 3 мм осадков в виде снега. В Серпухове высота снежного покрова достигла 3 см, а Кашире уже 5 см.

Еще днем в воскресенье начался снег в Белгородской области, но там он был слабым. Высота снега по области пока не превышает 2 см. Умеренный, а местами сильный снег в ночь на понедельник прошел в Калужской области, и он пока продолжается. Местами выпало до 6 мм осадков в эквиваленте жидкой воды. В Сухиничах снежный покров подрос до 12 см.

В Тульской области за последние 12 часов выпало до 5 мм осадков, в Суворове высота снега составляет уже 7 см. Активный волновой циклон смещается далее на восток, умеренный, местами сильный снег ожидается на территории Рязанской области. По прогнозам синоптикой видимость в снеге может ухудшаться до 1000 м. Пока в Рязанской области высота снежного покрова не превышает 5 см, но в понедельник циклон подкорректирует эти значения в большую сторону. / meteonovosti.ru /
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