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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 26 ноября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 15 по 25 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что в период 26 ноября - 4 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения возможны 26-27 ноября. 1-2 декабря ожидается малая магнитная буря. / meteonovosti.ru /



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