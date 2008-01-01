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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:13 Понедельник, 26 ноября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 15 по 25 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН ожидается, что в период 26 ноября - 4 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения возможны 26-27 ноября. 1-2 декабря ожидается малая магнитная буря. / meteonovosti.ru /
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