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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:54 Понедельник, 26 ноября



Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием циклона, в его тыловой части.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 26 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление ниже климатической нормы.



Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей и лиц с хроническими заболеваниями. Ухудшение самочувствия почувствуют те, кто страдает сосудистыми нарушениями, такими как гипотония, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Из-за высокой влажности воздуха ухудшение самочувствия возможно у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхо-легочной системы, а так же кожными недугами.



Геомагнитный фон 26 ноября, по данным ИПГ, ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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