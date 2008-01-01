Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
26 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:54 Понедельник, 26 ноября

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием циклона, в его тыловой части.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 26 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление ниже климатической нормы.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей и лиц с хроническими заболеваниями. Ухудшение самочувствия почувствуют те, кто страдает сосудистыми нарушениями, такими как гипотония, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга. Из-за высокой влажности воздуха ухудшение самочувствия возможно у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхо-легочной системы, а так же кожными недугами.

Геомагнитный фон 26 ноября, по данным ИПГ, ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-3
Пн.
26 ноя.
-2
Вт.
27 ноя.
-3
Ср.
28 ноя.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -41
Екючю

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Гаруя

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100