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К Европейскому югу направляется западноевропейский циклон



ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 25 ноября



Циклон, центр которого сегодня располагается над Францией, прошелся осадками разной интенсивности и продолжительности, в ANGERS за сутки выпало до 24 мм, в NANTES до 33 мм, порывы ветра местами достигали 15-20 м/с.



В начале новой недели циклон совершит марш-бросок на Балканы и его влияние начнет сказываться в Крыму, где местами пройдет небольшой дождь, во влажном воздухе сформируются туманы, ветер местами окрепнет в порывах до 17 м/с. Во вторник, когда подойдет центр циклона, дожди местами ожидаются сильные, да и ветер будет покрепче.



Этот же циклон станет виновником осадков разной интенсивности и продолжительности и на Европейском Юге, которые будут сопровождаться в отдельных районах сильным порывистым ветром и метелями.



/ meteonovosti.ru /



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