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Новости погоды
Якутия - самый холодный регион России
ИА "Метеоновости" / 13:54 Воскресенье, 25 ноября
Арктический антициклон неутомимо поставляет студеный воздух в Якутию. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов, но до рекордных значений пока дело не доходит.
Сегодня самая низкая температура -40 градусов в Оленьке, Томмоте и Екючю, но из-за повышенной влажности воздуху создается ощущение более холодной погоды, чем есть на самом деле, а температура тянет на все -45 градусов.
В начале новой недели на большей части Якутии сохранится холодная погода температурой ночью -31..-36, а при прояснениях и вовсе -38..-43. / meteonovosti.ru /
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