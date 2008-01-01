

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центре Красноярского края снег, сильный ветер и метели



ИА "Метеоновости" / 13:45 Воскресенье, 25 ноября



Обширный и глубокий циклон, с давлением в центре менее 990 гПа, сегодня располагается над средним течением Енисея, его влияние уже в воскресенье сказывается в центре и на юге Красноярского края, где идет снег, ветер местами усиливается в порывах до 21 м/с при температуре -3..-5 градусов. А накануне в центре и на юге края мели метели при штормовом, до 29 м/с, ветре.



Но это потепление кратковременное. Уже в начале новой недели он переместится на Забайкалье, а центр и юг Красноярского края займет антициклон. С западным ветром, порывы которого достигнут 15-20 м/с, начнет поступать холодный воздух. И в ночь на понедельник в центре Красноярского края мороз местами окрепнет до -31..-36, на юге до -22.-27 градусов, разыграются метели, будут продолжаться снегопады, на автодорогах сильная гололедица.



Накануне Хакасия находилась в зоне атмосферного фронта, который и отметился сильными осадками в виде снега и мокрого снега, в Коммунаре выпало д0 23 мм, а в населенном пункте Ненастная ветер усиливался в порывах до ураганного, 36 м/с. В понедельник в Хакасии местами снег, усиление ветра до 13-18 м/с, в горах до 22 м/с, с метелями, ночью -12..-17, местами до -22, по югу -8..-10 градусов, днем -5..-10, местами около -15 градусов.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



