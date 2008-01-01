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ИА "Метеоновости" / 13:10 Воскресенье, 25 ноября



В полдень на опорной метеостанции города ВДНХ температура повысилась до -1.3 градуса, примерно столько же в районе ТСХА и Тушино, в районе МГУ -1.9, в центре - на Балчуге -0.7 градуса. В районе ВДНХ и ТСХА сохраняется дымка. Ветер западный, в районе ТСХА до 7 м/с



Атмосферное давление существенно не изменилось, 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 82%. / meteonovosti.ru /



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