

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На восточном побережье Чукотки сохраняется штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 25 ноября



Арктический антициклон соперничает с тихоокеанским циклоном. И восточное побережье Чукотки оказалось на границе этих двух столь разных атмосферных вихрей. В результате накануне в Эгвекиноте и Анадыре при перепадах атмосферного давления, ветер усиливался в порывах до 18 м/с, а на острове Врангеля до 21 м/с.



В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, а ветер в порывах достигнет штормовой силы, 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



