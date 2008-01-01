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Новости погоды
На восточном побережье Чукотки сохраняется штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 25 ноября
Арктический антициклон соперничает с тихоокеанским циклоном. И восточное побережье Чукотки оказалось на границе этих двух столь разных атмосферных вихрей. В результате накануне в Эгвекиноте и Анадыре при перепадах атмосферного давления, ветер усиливался в порывах до 18 м/с, а на острове Врангеля до 21 м/с.
В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, а ветер в порывах достигнет штормовой силы, 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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