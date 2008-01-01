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На север Амурской области надвигается снежный циклон



ИА "Метеоновости" / 11:08 Воскресенье, 25 ноября



Минувшая ночь в Амурской области выдалась спокойной, но морозной, в большинстве районов при ясном небе воздух остывал до -30 градусов и ниже. Самая низкие температура, -36.1, наблюдалась в Локшаке, а в Тынде столбик термометра опустился до отметки -36.7 градуса. Среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 2-3 градуса.



Но в начале новой недели погода в Приамурье изменится. Причиной тому циклон, который придет из Забайкалья. Основной удар циклона придется на северные районы. При облачной погоде со снегом разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах сильный, ветер окрепнет до 10-15 м/с, местами поднимется слабая метель, днем подморозит до -4..-9, в отдельных районах -14..-19. Южные районы Амурской области будут находиться в теплом секторе этого же циклона. Облачно с прояснениями, в отдельных районах покружит слабый снег, местами усиление юго-западной и южного ветра до 12-17 м/с, днем слабая оттепель, до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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