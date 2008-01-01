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ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 25 ноября
Утро воскресного дня встретило москвичей и гостей столицы пасмурным небом и легким морозцем. На главной метеостанции ВДНХ и в районе ТСХА в 9 часов утра было -2.7, в районе МГУ и Тушино столбик термометра остановился у отметки -3 градуса., в центре - на Балчуге -2.2 градуса. В Тушино и ВДНХ сформировалась дымка, при которой видимость не превышает 4 км. Ветер западный, в районе ВДНХ и Тушино до 7 м/с.
Атмосферное давление немного ниже нормы и составляет 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха повышенная, 89%. / meteonovosti.ru /
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