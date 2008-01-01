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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:51 Воскресенье, 25 ноября



Текущий ноябрь в Москве напоминает о приближении зимы. Первая декада месяца выдалась теплой, средняя температура почти на три градуса превысила норму, а уже вторая декада оказалась в ее пределах. Третья декада началась с относительно теплой погоды. Температурные аномалии были положительные и таковыми ожидаются и сегодня. При небольших ночных морозах и дневной температуре близкой к нулю, ее среднее значение будет на градус выше обычных для этой поры значений.



Но не всегда погода была в ладу с календарем. Так, в далеком 1890 году зима намного забежала вперед. 25 ноября под утро ударили морозы до -28.8 градусов, что бывает даже не в каждую зиму. Это значение стало суточным рекордом.



А самый теплый день 25 ноября отмечался в 1969 году, после полудня температура повысилась до +9.5 градусов. Теплее в этот день больше ни разу не случалось.



Вошел в историю наблюдений сегодняшний день в 1973 году, когда он отличился очень низким атмосферным давлением. Оно составило 945.3 гПа и стало не только суточным рекордом, но и самым низким ноября. / meteonovosti.ru /



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