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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Воскресенье, 25 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области атмосферное давление понизится и приблизится к своей климатической норме. Колебания атмосферного давления могут спровоцировать ухудшением самочувствия у метеозависимых людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими, как гипотония, вегето-сосудистая дистония. Специалисты рекомендуют при необходимости воспользоваться лекарственными препаратами. При повышенной влажности воздуха возможно обострение хронических бронхо-легочных недугов и опорно-двигательного аппарата. / meteonovosti.ru /



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