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Южный циклон держит путь на юг России



ИА "Метеоновости" / 13:40 Суббота, 24 ноября



В текущие дни страны Средиземноморья находится в поле пониженного атмосферного давления. В его недрах в воскресенье сформируется циклонический вихрь, а в понедельник циклон, двигаясь на северо-восток, приблизится к российским границам. Первым на его пути окажется Крым. И уже в первые дни грядущей недели погода в Республике испортится. Начнутся дожди, во вторник - сильные.



Приблизиться к центральным областям вихрю помешает антициклон. Со Скандинавии он переместится в Республику Беларусь и расширит свои владения вплоть до Поволжья, тем самым, преградив дорогу южному циклону. Последнему придется пробираться на восток по крайним южным районам. А это Ростовская область, низовье Волги, а в дальнейшем и Южный Урал. Уже в понедельник в Южном округе местами пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, во вторник в Ростовской и Волгоградской областях - отдельные сильные осадки. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах - гололедица. Ветер в порывах усилится до 13-18 м/с, на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе до 20-25 м/с.



На юг Урала циклон принесет снегопады, метели, усиление ветра до 12-17 м/с. На дорогах образуются снежные заносы. / meteonovosti.ru /



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