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Новости погоды

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В Москве потеплело незначительно

ИА "Метеоновости" / 12:45 Суббота, 24 ноября

  В полдень столичное небо оставалось под прикрытием плотной облачности, а в отдельных районах кружил небольшой снег. Сохранялся и умеренный ветер западного направления, в районе московских аэропортов порывы достигали 12-14 м/с. Температура воздуха повысилась незначительно и повсеместно была ниже нуля. Она колебалась от -0.1 градуса в центре города до -1.4 градусов в районе Внуково. Атмосферное давление остается ниже нормы, на метеостанции ВДНХ 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха 77%. / meteonovosti.ru /
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