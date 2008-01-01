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За Уралом - резкое похолодание



ИА "Метеоновости" / 12:25 Суббота, 24 ноября



На большей части территории Сибири в ноябре преобладает холодная погода. В редкие дни температура воздуха превышала средние многолетние значения, а в большинстве дней отклонение температуры от нормы было отрицательным: за первую декаду холоднее обычного было почти на 3 градуса, за вторую декаду - на 3.7 градусов. Но с начала третьей декады на сибирские просторы пришло тепло. И за минувшие сутки на всей территории Сибири температура значительно превысила норму. В Туруханском районе превышении составило 10-12 градусов. В дневные часы морозы здесь ослабевали до небольших отрицательных значений температуры, а в южных районах и вовсе превышали нулевую отметку.



Но в ближайшие дни сибирские морозы вновь начнут крепчать. В южных районах Западной Сибири ожидается резкое понижение температуры. В Омской области воскресным днем уже -7,-12, в Новосибирской и Кемеровской областях -12,-17, в Томской области до -22. Двадцатиградусные морозы придут в Туруханский район Красноярского края. А вот на юге края, напротив, температура повысится до оттепелей. / meteonovosti.ru /



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