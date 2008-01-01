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Новости погоды

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Сибирь облюбовали циклоны

ИА "Метеоновости" / 11:46 Суббота, 24 ноября

  Всю территорию Сибири занимает обширный многоцентровый циклон. В прошедшие сутки основной центр циклона располагался над Ханты-Мансийским автономным округом. Наиболее контрастные атмосферные фронты, связанные с циклоном, один за другим пересекали южные районы Сибири, где проявили себя осадками в виде снега разной интенсивности и порывистым ветром. Наибольшее количество осадков досталось Кемеровской области. Снег от умеренного до сильного продолжался здесь всю пятницу и в ночь на субботу, пополнив копилку осадков на 10 мм. Сильные осадки в виде снега и мокрого снега отмечались в Хакасии, выпало до 18 мм, а порывы ветра достигали 22 м/с.

Сильные осадки сегодня и в воскресенье сохранятся в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. В предгорных районах Алтая осадки могут быть очень сильными. При температуре близкой к нулю и даже небольших положительных значениях они будут идти в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается порывистый ветер, метель. В центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве осадки будут идти уже в виде снега, сильного и очень сильного, ветер усилится до 25-30 м/с, в горных районах Хакасии до 35 м/с. Поднимется метель. / meteonovosti.ru /
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