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Температурные рекорды Северного полушария



ИА "Метеоновости" / 10:56 Суббота, 24 ноября



В настоящее время самая жаркая погода отмечается на юге Азии. В ряде стран устанавливаются новые температурные рекорды. 23 ноября в рекордсмены вышли Индия и Таиланд.



В индийском городе Мумбай, расположенном на побережье Аравийского моря Индийского океана, максимальная температура достигла +35.8 градусов, оставив позади предыдущий рекорд со значением +35.6 градусов в 2016 году. Следует заметить, что средний максимумом в ноябре составляет +33.6 градусов, а абсолютный максимум месяца равен +38.3 градуса.



Еще одним городом-рекордсменом стал Пхукет. Одноименный остров расположен вблизи побережья Таиланд в Андаманском море Индийского океана. Здесь максимальная температура 23 ноября достигла отметки +34.5 градусов, предыдущий рекорд отмечался в 1985 году (+33.4 градуса). Средний максимум в ноябре равен +31.0 градусов, а абсолютный максимум ноября - +33.4 градуса. / meteonovosti.ru /



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