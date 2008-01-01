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Новости погоды

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На крайнем востоке страны задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 10:31 Суббота, 24 ноября

  В завершении рабочей недели самая неблагоприятная погода в Дальневосточном округе отмечалась на крайнем востоке. Здесь ее определял контрастный атмосферный фронт. Он проявил себя снегопадами, сильными ветрами и метелями. На мысах восточного побережья Камчатки и охотского побережья Магаданской области выпало до 11 мм осадков. Днем в пятницу и в ночь на субботу порывы ветра на юге Камчатского края и на Курильских островах достигала 24 м/с.

В выходные дни неустойчивая погода на этой территории сохранится. В Магаданской области ожидается снег, метель, на побережье порывы ветра 21-26 м/с. На юге Камчатского края сильный снег и также ветрено. Ухудшение погоды ожидается и на восточном побережье Чукотского автономного округа, усиление ветра до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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