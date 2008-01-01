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Новости погоды

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Московская температура в устойчивом минусе

ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 24 ноября

  Субботнее утро встретило москвичей пасмурным небом и местами небольшим снегом. Его отметили метеостанции МГУ, аэропортов Шереметьево и Домодедово. Повсеместно сохранялся порывистый ветер до 10-12 м/с, во Внуково и Шереметьево ветер усиливался до 14-16 м/с.

Температура воздуха на всей территории Москвы и области была отрицательная и составила от -0.7 до -1.9 градусов. Устойчивый минус отмечался и по области. Причем теплее всего было на севере Подмосковья, в Дмитрове -0.5 градусов, а холоднее - на юго-востоке, в Кашире -2.2 градуса.

Атмосферное давление немного ниже нормы, в районе ВДНХ 747 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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