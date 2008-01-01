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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:42 Суббота, 24 ноября
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 13 по 23 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 24 ноября - 2 декабря солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения возможны 26-27 ноября. 1 декабря ожидается малая магнитная буря. / meteonovosti.ru /
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