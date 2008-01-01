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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:50 Суббота, 24 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в юго-западной части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градус. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области атмосферное давление понизится до климатической нормы (на 5-7 единиц), температура воздуха также приблизится к климатической норме. На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди. В первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенес сосудистые катастрофы. Не дожидаясь ухудшения самочувствия следует заранее воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Относительная влажность воздуха повысится, что может спровоцировать обострение хронических бронхо-легочных недугов и болезней опорно-двигательного аппарата. Из-за порывистого ветра даже здоровые люди могут жаловаться на плохое настроение, расстройство сна, повышенную утомляемость. Состояние людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /



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