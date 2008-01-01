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Новости погоды
На Ближнем Востоке сильные дожди
ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 23 ноября
Депрессия, которая располагается на востоком Средиземного моря, активизировалась, что и стало причиной выпадения осадков на Ближнем Востоке. Накануне дожди разной интенсивности и продолжительности отмечались в Сирии, Иране, Ираке, в Израиле за прошедшие сутки выпало14 мм.
В предстоящие сутки синоптическая ситуация существенно не изменится, а это значит, что будут продолжаться дожди и местами может выпасть до 70 мм. / meteonovosti.ru /
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