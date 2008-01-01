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"Криминальный" циклон над Бискайским заливом



ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 23 ноября



Необычно мощный циклон сформировался над Бискайским заливом. На приземных картах он отмечен лишь изобарой 1010 гПа, а на высоту распространяется почти до 15 км. На фронтах этого атмосферного вихря отмечаются сильные ветры и ливни с грозами.



На атлантическом побережье Франции порывы ветра достигали 23 м/с, в Португалии 18 м/с. Повсюду прошли дожди, в Португалии до 19 мм, в Испании до 27 мм.



Атмосферные фронты этого циклона дотянулись до Канарских островов и Марокко, в Лас-Пальмасе выпало более 40 мм, в Рабате (столица Марокко) 22 мм.



Зажатый областью высокого давления, которая вытянулась от Исландии через центральную Европу на Черное море, этот циклон еще наделает бед в Западной Европе, заливая дождями и Францию и Пиренеи. В выходные дни будет очень ветрено практически на всем полуострове. / meteonovosti.ru /



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