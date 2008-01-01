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На юге Западной Сибири снегопады и метели при сильном ветре



ИА "Метеоновости" / 12:56 Пятница, 23 ноября



Активный циклон, чей центр сегодня располагается над средним течением Оби, в субботу нырнет на юго-восток Западной Сибири, в район Новосибирска.



В сфере его влияния от Новосибирска до предгорий Алтая осадки в виде мокрого снега и снега, в Алтайском крае с дождем, разыграются метели, гололед, в Новосибирской области, Алтайском крае и в Горном Алтае местами сильные осадки, на дорогах снежные заносы, гололедица, южный, юго-западный ветер местами усилится в порывах до 17 м/с, в Новосибирской области и Алтайском крае до 23 м/с, на юге края и вовсе достигнет штормовой силы, 27 м/с, в Горном Алтае ветер 13-18 м/с, местами до штормового, 23-25 м/с, а в высокогорьях до ураганного, 30-35 м/с. В теплом секторе циклона на юго-востоке до +5, в Горном Алтае от 2 до 7 градусов тепла.



В воскресенье циклон отправится на северо-восток, открывая дорогу студеному арктическому воздуху, чье вторжение будет сопровождаться снегопадами разной интенсивности и продолжительности, метелями при сильном штормовом ветре в порывах 25-27 м/с, в высокогорья Горного Алтая 30-35 м/с. К началу следующей недели температура понизится ночью местами до -25, днем до -2..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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