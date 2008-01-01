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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Пятница, 23 ноября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,8..-0,7 градуса, Северном -2,2..-1,6 градуса, Северо-восточном -2,7..-1,0 градуса, Восточном -2,4..-1,8 градуса, Юго-восточном -2,2..-1,4 градуса, Южном -2,0..-1,3 градуса, Юго-западном -2,4..-1,0 градуса, Западном -2,5..-1,4 градуса, Северо-западном -2,4..-1,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2,5.. -2,3 градуса, на территории Новой Москвы ясная погода, температура воздуха -2,3..-0,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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