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Новости погоды
Календарная зима в Москве начнется с январского мороза
ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 23 ноября
Последние дни календарной осени станут самыми морозными на следующей неделе. В тылу южного циклона, который по предварительным расчетам пройдет южнее Московской области, арктический воздух хлынет на просторы Русской равнины. Температура воздуха в последних числах месяца понизится ночью до -11..-16 градусов, и днем тоже будет морозно, -6..-11 градусов.
Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы градусов на 7, и будет соответствовать концу января, по климату самому холодному времени года.
Столь холодная погода при незначительном снежном покрове может повредить зимующие растения. А жителям столицы придется доставать и шубы и варежки! / meteonovosti.ru /
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