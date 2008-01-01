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Календарная зима в Москве начнется с январского мороза



ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 23 ноября



осени станут самыми морозными на следующей неделе. В тылу южного циклона, который по предварительным расчетам пройдет южнее Московской области, арктический воздух хлынет на просторы Русской равнины. Температура воздуха в последних числах месяца понизится ночью до -11..-16 градусов, и днем тоже будет морозно, -6..-11 градусов.



Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы градусов на 7, и будет соответствовать концу января, по климату самому холодному времени года.



Столь холодная погода при незначительном снежном покрове может повредить зимующие растения. А жителям столицы придется доставать и шубы и варежки! / meteonovosti.ru /



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