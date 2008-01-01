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Новости погоды

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В Забайкалье рвется холодный воздух

ИА "Метеоновости" / 11:49 Пятница, 23 ноября

  Накануне Забайкалье находилось в поле повышенного давления. Осадков практически не было, а при прояснениях температура понижалась в Забайкальском крае до -30, в Чаре до -32 градусов.

Но уже в субботу, на активном участке атмосферного фронта сформируется мини-циклон, который местами и отметится небольшим снегом. С его приближением в южной половине Забайкальского края, в Прибайкалье и на юге Бурятии температура повысится до оттепели, до +1..+3 градусов.

В воскресенье циклон отправится на восток. По пути своего следования он будет засыпать небольшими и умеренными снегопадами, на юго-западе Бурятии и в Прибайкалье сильными, поднимется метель, поземок, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, в южной половине до 24 м/с, в теплом секторе циклона, в Прибайкалье и на юге сохранится оттепель, до +4 градусов. А в Забайкальский край уже начнется вторжение арктического воздуха, ночью в северных и восточных районах -26..-31, преобладающая температура днем 0..-5, по северным и восточным районам до -18.

В начале будущей недели продолжится вторжение холодного воздуха, которое будет сопровождаться снегопадами и метелями, поземками и сильным порывистым ветром, температура понизится на 10 градусов и более. / meteonovosti.ru /
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