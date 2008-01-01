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В Магаданской области снегопады ослабели



ИА "Метеоновости" / 11:11 Пятница, 23 ноября



Циклон, который обрушился сильными снегопадами и метелями на Магаданскую область, заполняется. Накануне в Магадане выпало до 18 мм осадков, на мысе Братьев 11 мм, а в населенном пункте Ола до 26 мм, в районе залива Шелихова кружила метель при ветре до 17 м/с, в Эвенске порывы ветра достигали 19 м/с. Еще сегодня здесь со снегом и метелями. В субботу снегопады перейдут в разряд небольших, да и те пройдут местами, на востоке Охотского побережья ветрено, до 16 м/с, с метелью. Но уже в воскресенье очередной циклон принесет снегопады разной интенсивности и продолжительности, ветер будет усиливаться до 11-16 м/с, кружа метелями. А это значит, возможно возникновение нестандартных ситуаций в системе ЖКХ, автотранспорта. / meteonovosti.ru /



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