

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве образовался снежный покров



ИА "Метеоновости" / 10:19 Пятница, 23 ноября



Накануне столичный регион пересек теплый атмосферный фронт, который отметился небольшим снегом и порывистым ветром. В Москве образовался невысокий снежный покров, в районе опорной метеостанции ВДНХ 1 см.



В Подмосковье осадков в виде снега выпало меньше, чем можно было зафиксировать, поэтому снежного покрова, как такового, нет. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



