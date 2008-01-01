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Новости погоды
В Москве образовался снежный покров
ИА "Метеоновости" / 10:19 Пятница, 23 ноября
Накануне столичный регион пересек теплый атмосферный фронт, который отметился небольшим снегом и порывистым ветром. В Москве образовался невысокий снежный покров, в районе опорной метеостанции ВДНХ 1 см.
В Подмосковье осадков в виде снега выпало меньше, чем можно было зафиксировать, поэтому снежного покрова, как такового, нет. / meteonovosti.ru /
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