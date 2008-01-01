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Новости погоды

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В Турции грозы вместо "бархатного" сезона

ИА "Метеоновости" / 09:59 Пятница, 23 ноября

  На юго-западе Турции, рядом с портом города Мармарис, в среду, 21 ноября, пронеслись два водяных смерча. В результате повреждены несколько яхт и четыре автомобиля, но, к счастью, обошлось без пострадавших. Ранее сообщалось, что на курорте Турции тоже замечены смерчи. Причиной такой неустойчивой погоды стал средиземноморский циклон, который принес грозы и дожди. Причем, грозы гремели в курортной зоне прибрежных районов, в Аланье, Анталии и Измире.

Обычно, с наступлением ноября, на курорты Турции приходят холода и дожди. Месяц не популярен для отдыха, как у российских, так и у европейских туристов. Температура воздуха на протяжении месяца снижается с +22 в его начале до +15 в конце. В большинстве дней небо затянуто тучами и моросит дождь, часто они сменяются проливными дождями. Тем не менее, вода еще теплая, в Аланье и Анталии ее температура сейчас 20 градусов, в Измире прохладнее, +17. Температура воздуха примерно такая же, как и воды, в ближайшие дни в Анталье 19..21 градус. А вот на западном побережье Турции потянет холодком. В Измире 23 и 24 ноября будет всего 13..14 градусов. Небольшой циклон, с которым были связаны дожди и грозы, вынужден будет отступить южнее Кипра. С севера усилит свое влияние скандинавский антициклон, а в нем температуры гораздо ниже, чем в субтропиках. / meteonovosti.ru /
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