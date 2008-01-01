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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:40 Пятница, 23 ноября
Предстоящим днем столица и область окажутся на северо-восточной периферии антициклона, центр которого сместится на Украину. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 755 мм рт ст., что выше нормального. При облачной погоде с прояснениями слабый снег покружит лишь местами. Максимальная температура в Москве -1..+1, по области -4..+1. Сохранится северо-западный ветер, скорость которого 6-11 м/с, а местами не исключены порывы до 15 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.
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Скачки атмосферного давления станут основным нагрузочным фактором и спровоцируют ухудшение самочувствия у большинства людей с сосудистыми патологиями, нарушениями сердечного ритма, перенесших сосудистые кризы. Метеозависимые люди будут испытывать дискомфорт из-за повышенной влажности воздуха и резкого ветра. В группе риска лица, страдающие хроническими воспалительными заболеваний суставов, бронхо-легочными недугами, а также лица с психо-эмоциональными нарушениями, самочувствие которых может ухудшиться вплоть до депрессивного. При таких влажно-ветреных условиях возрастает число острых респираторных и простудных заболеваний, особенно у детей. Будьте внимательны и не забывайте о профилактике. / meteonovosti.ru /